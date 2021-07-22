Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Artvin Arhavi'de Sel Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Artvin Arhavi'de Sel Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Artvin Arhavi'de Sel Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Sel felaketinin yaşandığı Artvin Arhavi'deyiz.

Sel felaketinin yaşandığı Artvin Arhavi'deyiz.

Arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor pic. twitter. com/gXolDRpf90

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 22, 2021

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, sağanak dolayısıyla derenin taşması sonucu su biriken ilçe merkezine gelerek yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Sn. Soylu, bir iş makinesine binerek su biriken sokak ve caddelerdeki durumu, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Ekipler, ilçe merkezinde biriken suyun tahliye edilmesi için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Giriş ve zemin katların su dolması sonucu ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşların bulundukları yerden bot yardımıyla tahliye işlemleri de devam ediyor. Öte yandan, su basan ev ve iş yerlerindeki eşyalar sokaklara sürüklenirken onlarca araç ise su altında kaldı. Türk Kızılay ekipleri de bölgede vatandaşlara su ve çeşitli gıda maddeleri dağıtıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış ilçe merkezinde etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Derya Yanık Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Ahmet Kural Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Balotelli Arda Turan Mehmet Topal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Artvin Arhavi'de Sel Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 16:21:38. #1.15#

title