Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Artvin Arhavi'de Sel Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Sel felaketinin yaşandığı Artvin Arhavi'deyiz.

Sel felaketinin yaşandığı Artvin Arhavi'deyiz.

Arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor pic. twitter. com/gXolDRpf90

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 22, 2021

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, sağanak dolayısıyla derenin taşması sonucu su biriken ilçe merkezine gelerek yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Sn. Soylu, bir iş makinesine binerek su biriken sokak ve caddelerdeki durumu, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Ekipler, ilçe merkezinde biriken suyun tahliye edilmesi için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Giriş ve zemin katların su dolması sonucu ev ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşların bulundukları yerden bot yardımıyla tahliye işlemleri de devam ediyor. Öte yandan, su basan ev ve iş yerlerindeki eşyalar sokaklara sürüklenirken onlarca araç ise su altında kaldı. Türk Kızılay ekipleri de bölgede vatandaşlara su ve çeşitli gıda maddeleri dağıtıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış ilçe merkezinde etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre