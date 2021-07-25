Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Artvin Arhavi'de Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. @akaraismailoglu, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. @bekirpakdemirli'nin başkanlıklarında Artvin Arhavi'de muhtarlarımızla, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/gAYZXrva8j— T. C.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. @akaraismailoglu, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. @bekirpakdemirli'nin başkanlıklarında Artvin Arhavi'de muhtarlarımızla, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/gAYZXrva8j
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 25, 2021
Kaynak: Habermetre