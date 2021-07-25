Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Arhavili Hemşehrilerimizle Bir Araya Geldi
Afetin tüm zorlukları ile karşılaşan Arhavili hemşehrilerimize, zorluklarını yansıtmadan gösterdikleri candan misafirperverliklerine müteşekkiriz??El birliği ileİnşallah... pic. twitter. com/fij8Va78rP— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 25, 2021.
Afetin tüm zorlukları ile karşılaşan Arhavili hemşehrilerimize, zorluklarını yansıtmadan gösterdikleri candan misafirperverliklerine müteşekkiriz??
El birliği ile
İnşallah… pic. twitter. com/fij8Va78rP
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 25, 2021
Kaynak: Habermetre