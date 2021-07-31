Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Antalya'nın Manavgat ve Akseki İlçesindeki Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Afetin yaralarını hızla sararak, vatandaşımızın gözyaşını mutluluk gözyaşına çevirmek için devletimizin tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındayız??Antalya Manavgat pic. twitter. com/vKFcZkvgkg— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 31, 2021.
Afetin yaralarını hızla sararak, vatandaşımızın gözyaşını mutluluk gözyaşına çevirmek için devletimizin tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındayız
??Antalya Manavgat pic. twitter. com/vKFcZkvgkg
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 31, 2021
Kaynak: Habermetre