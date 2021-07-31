Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Antalya'nın Manavgat ve Akseki İlçesindeki Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Antalya'nın Manavgat ve Akseki İlçesindeki Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Antalya'nın Manavgat ve Akseki İlçesindeki Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
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Afetin yaralarını hızla sararak, vatandaşımızın gözyaşını mutluluk gözyaşına çevirmek için devletimizin tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındayız??Antalya Manavgat pic. twitter. com/vKFcZkvgkg— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 31, 2021.

Afetin yaralarını hızla sararak, vatandaşımızın gözyaşını mutluluk gözyaşına çevirmek için devletimizin tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındayız

??Antalya Manavgat pic. twitter. com/vKFcZkvgkg

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 31, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Antalya'nın Manavgat ve Akseki İlçesindeki Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Haberler
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