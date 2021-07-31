Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Antalya'nın Manavgat İlçesindeki Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Antalya Gündoğmuş ilçesinde ve mahallelerinde hemşehrilerimizle bir araya gelerek devam eden çalışmaları incelemelerde bulundu pic. twitter. com/QItHSrIIm0— T. C.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Antalya Gündoğmuş ilçesinde ve mahallelerinde hemşehrilerimizle bir araya gelerek devam eden çalışmaları incelemelerde bulundu pic. twitter. com/QItHSrIIm0

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 31, 2021 Yangın Yönetim Merkezine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, ardından yanan bölgede havadan incelemede bulundu.

Sn. Soylu, söndürme çalışmalarını izledi, devam eden yangınlarla ilgili Antalya Valisi Sn. Ersin Yazıcı'dan bilgi aldı.

Karadan da yangından etkilenen bölgelere giden Sn. Soylu, yangının etkilediği Belenobası Mahallesi'nde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Sn. Soylu, "Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Sn. Cumhurbaşkanımız 'Herkesin evinin yerine ev yapılacak. Benim çiftçime en güzelini yapıp vereceksiniz. ' dedi. Endişe etmeyin. En güzelini yapıp size teslim edeceğiz. Bu işler bitene kadar buradayız. " ifadelerini kullandı.

Bakanımız Sn. Soylu, daha sonra mahalle sakinlerinin, telefonla aradığı Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmasını sağladı.

Telefondan mahalle sakinlerine seslenen Sn. Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Büyük bir felaket yaşandığını belirten Sn. Erdoğan, "3 canımız gitti maalesef. Hayvan telefatının da hepsinin tespitini yapıp yarından itibaren gidereceğiz. " diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu afette mağduriyet yaşayanların hasar tespitlerinin ivedilikle yapılmakta olduğuna işaret eden Sn. Erdoğan, "Gerek ayni gerek nakdi olarak bütün destekleri vereceğiz. Bu konutları da en ideal şekliyle yapıp sahiplerine inşallah süratle teslim edeceğiz. " dedi.

"Mal geri gelir ama can gelmez. " diyen Sn. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben de yarın inşallah bölgede olacağım. Pazar günü yine inşallah bölgede olacağım. Bakan arkadaşlarım ve milletvekili arkadaşlarım orada. Devletin kademeleri orada. Hepsi tespitleri yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çok şark kurnazları var. Yalan yanlış her şeyi söyleyenler de var. Yalan yanlışlara, uydurma haberlere asla uymayın, bu devlet her şeyi yapmaya muktedirdir. Yalan hariç. "

Kaynak: Habermetre