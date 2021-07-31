Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Antalya'nın Manavgat İlçesindeki Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Antalya'nın Manavgat İlçesindeki Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Antalya'nın Manavgat İlçesindeki Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Antalya Gündoğmuş ilçesinde ve mahallelerinde hemşehrilerimizle bir araya gelerek devam eden çalışmaları incelemelerde bulundu pic. twitter. com/QItHSrIIm0— T. C.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Antalya Gündoğmuş ilçesinde ve mahallelerinde hemşehrilerimizle bir araya gelerek devam eden çalışmaları incelemelerde bulundu pic. twitter. com/QItHSrIIm0

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 31, 2021 Yangın Yönetim Merkezine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, ardından yanan bölgede havadan incelemede bulundu.

Sn. Soylu, söndürme çalışmalarını izledi, devam eden yangınlarla ilgili Antalya Valisi Sn. Ersin Yazıcı'dan bilgi aldı.

Karadan da yangından etkilenen bölgelere giden Sn. Soylu, yangının etkilediği Belenobası Mahallesi'nde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Sn. Soylu, "Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Sn. Cumhurbaşkanımız 'Herkesin evinin yerine ev yapılacak. Benim çiftçime en güzelini yapıp vereceksiniz. ' dedi. Endişe etmeyin. En güzelini yapıp size teslim edeceğiz. Bu işler bitene kadar buradayız. " ifadelerini kullandı.

Bakanımız Sn. Soylu, daha sonra mahalle sakinlerinin, telefonla aradığı Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmasını sağladı.

Telefondan mahalle sakinlerine seslenen Sn. Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Büyük bir felaket yaşandığını belirten Sn. Erdoğan, "3 canımız gitti maalesef. Hayvan telefatının da hepsinin tespitini yapıp yarından itibaren gidereceğiz. " diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu afette mağduriyet yaşayanların hasar tespitlerinin ivedilikle yapılmakta olduğuna işaret eden Sn. Erdoğan, "Gerek ayni gerek nakdi olarak bütün destekleri vereceğiz. Bu konutları da en ideal şekliyle yapıp sahiplerine inşallah süratle teslim edeceğiz. " dedi.

"Mal geri gelir ama can gelmez. " diyen Sn. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben de yarın inşallah bölgede olacağım. Pazar günü yine inşallah bölgede olacağım. Bakan arkadaşlarım ve milletvekili arkadaşlarım orada. Devletin kademeleri orada. Hepsi tespitleri yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çok şark kurnazları var. Yalan yanlış her şeyi söyleyenler de var. Yalan yanlışlara, uydurma haberlere asla uymayın, bu devlet her şeyi yapmaya muktedirdir. Yalan hariç. "

Kaynak: Habermetre

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Ömer Halisdemir
Magazin Reynmen Yıldız Tilbe Sevda Erginci Prens William
Spor Ali Koç Can Bartu Eda Erdem Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakanımız Sn. Süleyman Soylu Antalya'nın Manavgat İlçesindeki Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 09:20:19. #1.15#

title