Bakanımız Sn. Süleyman Soylu AFAD Konferans Salonu'nda Düzenlenen Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı'na Katıldı - Haberler
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Bakanımız Sn. Süleyman Soylu AFAD Konferans Salonu'nda Düzenlenen Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı'na Katıldı

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu AFAD Konferans Salonu'nda Düzenlenen Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı'na Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

#CanlıYayın?? |??Ankara | @AFADBaskanlik Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı https://t. co/0aUtc20cpW— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 27, 2021 Afet yönetiminde sadece can kaybına odaklanmak, yeterli değildir.

ANKARA (Habermetre) - #CanlıYayın?? |?? Ankara | @AFADBaskanlik Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı https://t. co/0aUtc20cpW

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 27, 2021 Afet yönetiminde sadece can kaybına odaklanmak, yeterli değildir. Afetin ülkeye, ekonomiye vereceği tüm zararı sıfırlamayı hedeflemek zorundayız

Depremde yıkılmayan, sel basmayan, toprak kayması altında kalmayan bir ülkeye ulaşmalıyız

??Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı pic. twitter. com/ZMQKwI4pKQ

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 27, 2021

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