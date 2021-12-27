Bakanımız Sn. Süleyman Soylu AFAD Konferans Salonu'nda Düzenlenen Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı'na Katıldı
#CanlıYayın?? |??Ankara | @AFADBaskanlik Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı https://t. co/0aUtc20cpW— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 27, 2021 Afet yönetiminde sadece can kaybına odaklanmak, yeterli değildir.
ANKARA (Habermetre) - #CanlıYayın?? |?? Ankara | @AFADBaskanlik Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı https://t. co/0aUtc20cpW
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 27, 2021 Afet yönetiminde sadece can kaybına odaklanmak, yeterli değildir. Afetin ülkeye, ekonomiye vereceği tüm zararı sıfırlamayı hedeflemek zorundayız
Depremde yıkılmayan, sel basmayan, toprak kayması altında kalmayan bir ülkeye ulaşmalıyız
??Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı pic. twitter. com/ZMQKwI4pKQ
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 27, 2021
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet