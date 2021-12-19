Bakanımız Sn. Süleyman Soylu 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Programına Katıldı

Dünyayı döndük, Mevlana gibi birbirimize ulaştık, Yunus gibi

Birbirimizi anladık

Biz hepimiz, insanlık milletinin evlatlarıyız. İyiliklerin, bütün kötülükleri sildiği bir dünya için hep birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz

??18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Programı pic. twitter. com/ysADQm7kcs

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 18, 2021

??18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Programı

"Para, makam, mal, mülk, çok varlık; bizleri şımartmadığı gibi inşallah, bizden sonra gelecek nesilleri de, birbirine sırtını dönmeyerek şımartmaz... " pic. twitter. com/0zOlnmMbsB

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 19, 2021

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