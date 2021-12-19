Bakanımız Sn. Süleyman Soylu 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Programına Katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Programına Katıldı

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Programına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Dünyayı döndük, Mevlana gibi birbirimize ulaştık, Yunus gibiBirbirimizi anladıkBiz hepimiz, insanlık milletinin evlatlarıyız. İyiliklerin, bütün kötülükleri sildiği bir dünya için hep birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz??18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Programı pic. twitter.

Dünyayı döndük, Mevlana gibi birbirimize ulaştık, Yunus gibi

Birbirimizi anladık

Biz hepimiz, insanlık milletinin evlatlarıyız. İyiliklerin, bütün kötülükleri sildiği bir dünya için hep birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz

??18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Programı pic. twitter. com/ysADQm7kcs

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 18, 2021

??18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Programı

"Para, makam, mal, mülk, çok varlık; bizleri şımartmadığı gibi inşallah, bizden sonra gelecek nesilleri de, birbirine sırtını dönmeyerek şımartmaz... " pic. twitter. com/0zOlnmMbsB

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 19, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title