Bakanımız Sn. Süleyman Soylu 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Programına Katıldı
Dünyayı döndük, Mevlana gibi birbirimize ulaştık, Yunus gibiBirbirimizi anladıkBiz hepimiz, insanlık milletinin evlatlarıyız. İyiliklerin, bütün kötülükleri sildiği bir dünya için hep birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz??18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Programı pic. twitter.
Dünyayı döndük, Mevlana gibi birbirimize ulaştık, Yunus gibi
Birbirimizi anladık
Biz hepimiz, insanlık milletinin evlatlarıyız. İyiliklerin, bütün kötülükleri sildiği bir dünya için hep birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz
??18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Programı pic. twitter. com/ysADQm7kcs
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 18, 2021
??18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Programı
"Para, makam, mal, mülk, çok varlık; bizleri şımartmadığı gibi inşallah, bizden sonra gelecek nesilleri de, birbirine sırtını dönmeyerek şımartmaz... " pic. twitter. com/0zOlnmMbsB
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 19, 2021
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