Bakanımız Sn. Soylu ve Sn. Emine Erdoğan Hanımefendinin Katılımıyla Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı Gerçekleştirildi
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın kıymetli eşi Sn. @EmineErdogan Hanımefendi'nin teşrifleriyle @JSGAedutr'de, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nı gerçekleştirdik pic. twitter.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın kıymetli eşi Sn. @EmineErdogan Hanımefendi'nin teşrifleriyle @JSGAedutr'de, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nı gerçekleştirdik pic. twitter. com/p2D3Liqih6
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 25, 2021
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
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