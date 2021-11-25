Bakanımız Sn. Soylu ve Sn. Emine Erdoğan Hanımefendinin Katılımıyla Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı Gerçekleştirildi - Haberler
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Bakanımız Sn. Soylu ve Sn. Emine Erdoğan Hanımefendinin Katılımıyla Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı Gerçekleştirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakanımız Sn. Soylu ve Sn. Emine Erdoğan Hanımefendinin Katılımıyla Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı Gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın kıymetli eşi Sn. @EmineErdogan Hanımefendi'nin teşrifleriyle @JSGAedutr'de, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nı gerçekleştirdik pic. twitter.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın kıymetli eşi Sn. @EmineErdogan Hanımefendi'nin teşrifleriyle @JSGAedutr'de, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nı gerçekleştirdik pic. twitter. com/p2D3Liqih6

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 25, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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