Bakanımız Sn. Soylu Van-İran Sınırında Yapılması Planlanan Sınır Duvarlarıyla İlgili İncelemelerde Bulundu
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Van-İran sınırında yapılması planlanan sınır duvarlarıyla ilgili incelemelerde bulundu pic. twitter. com/PqF9d84dc0— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 27, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Van-İran sınırında yapılması planlanan sınır duvarlarıyla ilgili incelemelerde bulundu pic. twitter. com/PqF9d84dc0
— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 27, 2021
Kaynak: Habermetre