Bakanımız Sn. Soylu Van'ın Başkale İlçesinde Meydana Gelen Depremin Ardından Yapılan Örnek Konutta İncelemelerde Bulundu
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Bakanımız Sn. Soylu Van'ın Başkale İlçesinde Meydana Gelen Depremin Ardından Yapılan Örnek Konutta İncelemelerde Bulundu

Bakanımız Sn. Soylu Van'ın Başkale İlçesinde Meydana Gelen Depremin Ardından Yapılan Örnek Konutta İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

#CanlıYayın?? |??Van - Başkale Özpınar Köyühttps://t. co/13xVXVMa91— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 27, 2021 Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Van Başkale Özpınar Köyü'nde, geçtiğimiz yıl yaşanan deprem sonrası inşası devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulunuyor pic. twitter.

#CanlıYayın?? |??Van - Başkale Özpınar Köyühttps://t. co/13xVXVMa91

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 27, 2021 Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Van Başkale Özpınar Köyü'nde, geçtiğimiz yıl yaşanan deprem sonrası inşası devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulunuyor pic. twitter. com/8mN4ZWTdCb

— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 27, 2021

Kaynak: Habermetre

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