Bakanımız Sn. Soylu Van'ın Başkale İlçesinde Meydana Gelen Depremin Ardından Yapılan Örnek Konutta İncelemelerde Bulundu
#CanlıYayın?? |??Van - Başkale Özpınar Köyühttps://t. co/13xVXVMa91— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 27, 2021 Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Van Başkale Özpınar Köyü'nde, geçtiğimiz yıl yaşanan deprem sonrası inşası devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulunuyor pic. twitter.
#CanlıYayın?? |??Van - Başkale Özpınar Köyühttps://t. co/13xVXVMa91
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 27, 2021 Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Van Başkale Özpınar Köyü'nde, geçtiğimiz yıl yaşanan deprem sonrası inşası devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulunuyor pic. twitter. com/8mN4ZWTdCb
— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 27, 2021
Kaynak: Habermetre