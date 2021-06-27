Bakanımız Sn. Soylu Van'da Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Bakanımız Sn. @suleymansoylu Van'da, @Jandarma Filo Komutanlığı ve @EmniyetGM Havacılık Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti pic. twitter. com/ahjsU4MkCV— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 27, 2021.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu Van'da, @Jandarma Filo Komutanlığı ve @EmniyetGM Havacılık Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti pic. twitter. com/ahjsU4MkCV

— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 27, 2021

Kaynak: Habermetre