Bakanımız Sn. Soylu Van Çatak'ta Şehit Düşen Kahraman Jandarmalarımızın Aileleri ile Bir Araya Geldi

Onlar, adını kahramanlıklarıyla tarihe not düşen Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerimiz.Rabbim bizleri, Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin.