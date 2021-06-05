Bakanımız Sn. Soylu Van Çatak'ta Şehit Düşen Kahraman Jandarmalarımızın Aileleri ile Bir Araya Geldi
Onlar, adını kahramanlıklarıyla tarihe not düşen Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerimiz.Rabbim bizleri, Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin.
Onlar, adını kahramanlıklarıyla tarihe not düşen Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerimiz.
Rabbim bizleri, Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin...
11 Eylül 2020'de Van Çatak'ta Şehit düşen Kahraman Jandarmalarımız Sezer Uçar ve Yusuf Uyar'ın aileleri misafirimiz... pic. twitter. com/cE094kq0hN
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 4, 2021
Kaynak: Habermetre