Bakanımız Sn. Soylu Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde Kahraman Askerlerimizle Bayramlaştı
#KurbanBayramı'mız mübarek olsun...Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde, kahraman evlatlarımızla bayramlaşıyoruz ???? pic. twitter.
#KurbanBayramı'mız mübarek olsun...
Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde, kahraman evlatlarımızla bayramlaşıyoruz ???? pic. twitter. com/M6aRIZkUfZ
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 20, 2021
#CanlıYayın?? |??Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda kahraman evlatlarımızla bayramlaşıyoruz ????https://t. co/MLHcnQMYBK
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 20, 2021
Kaynak: Habermetre