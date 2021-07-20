Bakanımız Sn. Soylu Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde Kahraman Askerlerimizle Bayramlaştı
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Bakanımız Sn. Soylu Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde Kahraman Askerlerimizle Bayramlaştı

Bakanımız Sn. Soylu Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde Kahraman Askerlerimizle Bayramlaştı
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#KurbanBayramı'mız mübarek olsun...Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde, kahraman evlatlarımızla bayramlaşıyoruz ???? pic. twitter.

#KurbanBayramı'mız mübarek olsun...

Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde, kahraman evlatlarımızla bayramlaşıyoruz ???? pic. twitter. com/M6aRIZkUfZ

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 20, 2021

#CanlıYayın?? |??Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda kahraman evlatlarımızla bayramlaşıyoruz ????https://t. co/MLHcnQMYBK

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 20, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Soylu Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde Kahraman Askerlerimizle Bayramlaştı - Haberler
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