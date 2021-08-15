Bakanımız Sn. Soylu Sel Felaketinden Etkilenen Kastamonu Bozkurt'a Bağlı İlişi Köyü'nde Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu Bozkurt'a bağlı İlişi Köyü'nde devam eden çalışmaları incelemelerde bulundu pic. twitter. com/0VpUYaA2EJ— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 15, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu Bozkurt'a bağlı İlişi Köyü'nde devam eden çalışmaları incelemelerde bulundu pic. twitter. com/0VpUYaA2EJ
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 15, 2021
Kaynak: Habermetre