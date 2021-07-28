Bakanımız Sn. Soylu Sel Felaketinden Etkilenen Artvin Arhavi'de Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, sel felaketinden etkilenen Artvin Arhavi'de, devam eden çalışmaları incelemelerde bulundu pic. twitter. com/GjBVGklZrh— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 28, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, sel felaketinden etkilenen Artvin Arhavi'de, devam eden çalışmaları incelemelerde bulundu pic. twitter. com/GjBVGklZrh
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 28, 2021
Kaynak: Habermetre