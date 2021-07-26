Bakanımız Sn. Soylu Sel Felaketinden Etkilenen Artvin Arhavi'de Esnafımız ve Hemşehrilerimizle Bir Araya Geldi
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Bakanımız Sn. Soylu Sel Felaketinden Etkilenen Artvin Arhavi'de Esnafımız ve Hemşehrilerimizle Bir Araya Geldi

Bakanımız Sn. Soylu Sel Felaketinden Etkilenen Artvin Arhavi'de Esnafımız ve Hemşehrilerimizle Bir Araya Geldi
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Sel felaketinden etkilenen Artvin Arhavi ilçe merkezi ve Organize Sanayi Bölgesi'nde esnafımız ve hemşehrilerimizle bir aradayız pic. twitter. com/pccUDAw8ft— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 26, 2021 Bakanımız Sn.

Sel felaketinden etkilenen Artvin Arhavi ilçe merkezi ve Organize Sanayi Bölgesi'nde esnafımız ve hemşehrilerimizle bir aradayız pic. twitter. com/pccUDAw8ft

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 26, 2021 Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, 22 Temmuz'da sel meydana gelen Artvin'in Arhavi ilçesinde incelemelerde bulundu. İlçe merkezindeki çalışmaları inceleyen Sn. Soylu, daha sonra Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'ne geldi. Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Sn. Soylu, Arhavi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, iş yerleri selden hasar gören esnafımızla bir araya geldi. Murgul'da Kayıp Kişiye Arama Çalışmaları Sürüyor

Murgul ilçesinde ise sel sularına kapılarak kaybolan Serdar Yiğit'i (40) arama çalışmaları devam ediyor. Yiğit'i arama çalışmaları, Murgul Çayı'ndan başlayarak Borçka Baraj Gölü'ne kadar olan bölümde AFAD, JAK, JÖAK, PAK, Sahil Güvenlik ve UMKE ekiplerince yürütülüyor. Yüzeyi selin akıntıyla getirdiği ağaç parçalarıyla kaplı olan Murgul Çayı'ndaki arama çalışmalarında 75 dalgıç ve kıyıda arama yapan 158 görevlinin yanı sıra 2 kadavra köpeği görev alıyor.

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Soylu Sel Felaketinden Etkilenen Artvin Arhavi'de Esnafımız ve Hemşehrilerimizle Bir Araya Geldi - Haberler
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