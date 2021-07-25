Bakanımız Sn. Soylu Sel Felaketinden Etkilenen Artvin Arhavi'de Devam Eden Çalışmaları Yerinde İnceledi

Artvin Arhavi'de iyileştirme, temizlik, yol-su-elektrik, hasar/zarar tespit çalışmaları ve hizmetler koordineli şekilde sürdürülüyor.

Artvin Arhavi'de iyileştirme, temizlik, yol-su-elektrik, hasar/zarar tespit çalışmaları ve hizmetler koordineli şekilde sürdürülüyor.

Tüm Bakanlıklarımız, kurumlarımız ve Arhavili hemşehrilerimizin el birliği ile afetin yaraları sarılıyor. pic. twitter. com/4OJ3ILQm5V

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 24, 2021

Kaynak: Habermetre