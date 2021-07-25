Bakanımız Sn. Soylu Sel Felaketi Sonrası Arama Kurtarma Çalışmalarının Devam Ettiği Artvin Murgul'da İncelemelerde Bulundu
Bakanımız Sn. @suleymansoylu Artvin Murgul'da, sel felaketi sonrası devam eden arama kurtarma çalışmalarını incelemelerde bulunuyor pic. twitter. com/O6INZIqHne— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 25, 2021 Bakanımız Sn.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu Artvin Murgul'da, sel felaketi sonrası devam eden arama kurtarma çalışmalarını incelemelerde bulunuyor pic. twitter. com/O6INZIqHne
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 25, 2021 Bakanımız Sn. @suleymansoylu, sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Artvin Murgul'da incelemelerde bulunuyor pic. twitter. com/3g910MxLz8
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 25, 2021
Kaynak: Habermetre