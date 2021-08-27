Bakanımız Sn. Soylu Sel Afetinden Etkilenen Kastamonu İnebolu İlçesine Bağlı Özlüce ve Çaykıyı Köylerinde Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi
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Bakanımız Sn. Soylu Sel Afetinden Etkilenen Kastamonu İnebolu İlçesine Bağlı Özlüce ve Çaykıyı Köylerinde Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi

Bakanımız Sn. Soylu Sel Afetinden Etkilenen Kastamonu İnebolu İlçesine Bağlı Özlüce ve Çaykıyı Köylerinde Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Sel afetinden etkilenen Kastamonu İnebolu ilçesine bağlı Özlüce ve Çaykıyı Köylerinde hemşehrilerimizle bir aradayız...Bu Millet, Büyük Millet pic. twitter. com/mXx7Ki5Ysa— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 27, 2021.

Sel afetinden etkilenen Kastamonu İnebolu ilçesine bağlı Özlüce ve Çaykıyı Köylerinde hemşehrilerimizle bir aradayız...

Bu Millet, Büyük Millet pic. twitter. com/mXx7Ki5Ysa

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 27, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Soylu Sel Afetinden Etkilenen Kastamonu İnebolu İlçesine Bağlı Özlüce ve Çaykıyı Köylerinde Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi - Haberler
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