Bakanımız Sn. Soylu Rize'nin Muradiye Beldesi ve Karayemiş Köyü'nde Hemşehrilerimizle Bir Araya Geldi

Sel felaketinden etkilenen ve arama kurtarma çalışmaları devam eden Rize'de, Muradiye Beldesi ve Karayemiş Köyü'nde hemşehrilerimizle bir aradayız...Rabbim, ülkemizi ve vatandaşlarımızı her türlü afetten uzak eylesin inşallah pic. twitter. com/igvxVvW4Cd— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 17,