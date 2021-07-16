Bakanımız Sn. Soylu Rize Güneysu'da Yaşanan Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Hemşehrilerimizin Cenaze Törenine Katıldı
Rize Güneysu'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden hemşehrilerimiz; Aynur, Mustafa ve Ayşe Karaali'yi, Rize'de Hakk'a uğurluyoruz.
Rize Güneysu'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden hemşehrilerimiz; Aynur, Mustafa ve Ayşe Karaali'yi, Rize'de Hakk'a uğurluyoruz.
Rabbim, ailelerine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah pic. twitter. com/dDYMk1SxR2
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 16, 2021
Kaynak: Habermetre