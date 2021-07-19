Bakanımız Sn. Soylu Rize'de Sel Felaketinden Etkilenen Bölgelerde Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakanımız Sn. Soylu Rize'de Sel Felaketinden Etkilenen Bölgelerde Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu

Bakanımız Sn. Soylu Rize'de Sel Felaketinden Etkilenen Bölgelerde Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Rize Güneysu'dayız... Devletimiz, tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında.

Rize Güneysu'dayız... Devletimiz, tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında. Çalışmalar, aralıksız devam ediyor... pic. twitter. com/qHI7cuqGXY

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 19, 2021 Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Rize Güneysu'ya bağlı Tepebaşı Köyü'nde, devam eden arama kurtarma çalışmalarını incelemelerde bulunuyor pic. twitter. com/Bv9WCB02Jj

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 19, 2021 Bakanımız Sn. @suleymansoylu sel felaketinden etkilenen Rize'de, Muradiye Beldesi'nde, devam eden çalışmaları incelemelerde bulunuyor pic. twitter. com/evY85S8Shj

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 19, 2021

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Serra Arıtürk Şahan Gökbakar
Spor Arda Turan Aytaç Kara Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakanımız Sn. Soylu Rize'de Sel Felaketinden Etkilenen Bölgelerde Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 19:16:56. #1.14#

title