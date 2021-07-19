Bakanımız Sn. Soylu Rize'de Sel Felaketinden Etkilenen Bölgelerde Devam Eden Çalışmaları İncelemelerde Bulundu
Rize Güneysu'dayız... Devletimiz, tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında.
Rize Güneysu'dayız... Devletimiz, tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında. Çalışmalar, aralıksız devam ediyor... pic. twitter. com/qHI7cuqGXY
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 19, 2021 Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Rize Güneysu'ya bağlı Tepebaşı Köyü'nde, devam eden arama kurtarma çalışmalarını incelemelerde bulunuyor pic. twitter. com/Bv9WCB02Jj
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 19, 2021 Bakanımız Sn. @suleymansoylu sel felaketinden etkilenen Rize'de, Muradiye Beldesi'nde, devam eden çalışmaları incelemelerde bulunuyor pic. twitter. com/evY85S8Shj
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 19, 2021
Kaynak: Habermetre