Bakanımız Sn. Soylu Rize'de Ambarlık ve Karasu Köylerinde Hemşehrilerimizle Bir Araya Geldi
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Bakanımız Sn. Soylu Rize'de Ambarlık ve Karasu Köylerinde Hemşehrilerimizle Bir Araya Geldi

Bakanımız Sn. Soylu Rize'de Ambarlık ve Karasu Köylerinde Hemşehrilerimizle Bir Araya Geldi
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Sel felaketinden etkilenen ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Rize'de, Ambarlık ve Karasu Köylerinde hemşehrilerimizle bir aradayız pic. twitter. com/J5EXE1YEDV— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 17, 2021.

Sel felaketinden etkilenen ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Rize'de, Ambarlık ve Karasu Köylerinde hemşehrilerimizle bir aradayız pic. twitter. com/J5EXE1YEDV

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 17, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Soylu Rize'de Ambarlık ve Karasu Köylerinde Hemşehrilerimizle Bir Araya Geldi - Haberler
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