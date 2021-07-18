Bakanımız Sn. Soylu Rize'de Ambarlık ve Karasu Köylerinde Hemşehrilerimizle Bir Araya Geldi

Sel felaketinden etkilenen ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Rize'de, Ambarlık ve Karasu Köylerinde hemşehrilerimizle bir aradayız pic. twitter. com/J5EXE1YEDV— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 17, 2021.