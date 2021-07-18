Bakanımız Sn. Soylu Rize'de Ambarlık ve Karasu Köylerinde Hemşehrilerimizle Bir Araya Geldi
Sel felaketinden etkilenen ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Rize'de, Ambarlık ve Karasu Köylerinde hemşehrilerimizle bir aradayız pic. twitter. com/J5EXE1YEDV— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 17, 2021.
Sel felaketinden etkilenen ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Rize'de, Ambarlık ve Karasu Köylerinde hemşehrilerimizle bir aradayız pic. twitter. com/J5EXE1YEDV
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 17, 2021
Kaynak: Habermetre