Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, başkanlığında Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/wl4QU9T1EG— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 21, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, başkanlığında Rize AFAD İl Müdürlüğü'nde, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/wl4QU9T1EG
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 21, 2021
Kaynak: Habermetre