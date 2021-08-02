Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Muğla Marmaris'te Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Muğla Marmaris'te, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/hpFdzty8Lb— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 1, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Muğla Marmaris'te, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/hpFdzty8Lb
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 1, 2021
Kaynak: Habermetre