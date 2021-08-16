Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Kastamonu Bozkurt'ta Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Kastamonu Bozkurt'a bağlı İlişi Köyü'nde Muhtarlarımızla, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/j3PDKaSCRw— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 16, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Kastamonu Bozkurt'a bağlı İlişi Köyü'nde Muhtarlarımızla, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/j3PDKaSCRw
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 16, 2021
Kaynak: Habermetre