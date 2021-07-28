Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Artvin Arhavi'de Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Artvin Arhavi'de Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Artvin Arhavi'de Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Artvin Arhavi'de, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/nLKcLqe5fo— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 28, 2021.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Artvin Arhavi'de, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/nLKcLqe5fo

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 28, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Artvin Arhavi'de Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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