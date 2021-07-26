Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Artvin Arhavi'de Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Artvin Arhavi'de, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/AqfqvYsDRn— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 26, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Artvin Arhavi'de, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/AqfqvYsDRn
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 26, 2021
Kaynak: Habermetre