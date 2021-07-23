Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Artvin Arhavi Kaymakamlığı'nda Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Artvin Arhavi Kaymakamlığı'nda Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/LpvXIsh3hs— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 22, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Artvin Arhavi Kaymakamlığı'nda Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/LpvXIsh3hs
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 22, 2021
Kaynak: Habermetre