Bakanımız Sn. Soylu ve Sn. Karaismailoglu'nun Başkanlıklarında Artvin Arhavi'de Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Bakanımız Sn. @suleymansoylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. @akaraismailoglu'nun başkanlıklarında Artvin Arhavi'de, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/wmqFELT2oS— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 22, 2021.