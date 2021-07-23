Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Rize Ardeşen Belediyesi'nde Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Rize Ardeşen Belediyesi'nde, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi pic. twitter. com/9tgCt0Ho4k— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 22, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Rize Ardeşen Belediyesi'nde, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi pic. twitter. com/9tgCt0Ho4k
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 22, 2021
Kaynak: Habermetre