Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Antalya Manavgat'ta Yangın Felaketi ile İlgili Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Antalya Manavgat'ta, yangın felaketi ile ilgili, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/p5AX5A49XI— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 30, 2021.