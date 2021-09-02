Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Bakanlığımızda Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/LWVDB844XY— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 2, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/LWVDB844XY
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 2, 2021
Kaynak: Habermetre