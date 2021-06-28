Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Bakanlığımızda Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/uC4EbEENzE— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 28, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/uC4EbEENzE
— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 28, 2021
Kaynak: Habermetre