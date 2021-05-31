Bakanımız Sn. Soylu'nun Başkanlığında Bakanlığımızda Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/hqXy45MOj4— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) May 31, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/hqXy45MOj4
— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) May 31, 2021
Kaynak: Habermetre