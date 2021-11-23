Bakanımız Sn. Soylu Nijerya Federal Cumhuriyeti Polis Bakanı Sn. Muhammed Maigari Dingyadi ile Bir Araya Geldi

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul'da gerçekleştirilmekte olan INTERPOL 89. Genel Kurulu Toplantısı kapsamında Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Nijerya Federal Cumhuriyeti Polis Bakanı Sn. Muhammed Maigari Dingyadi ile bir araya geldi pic. twitter. com/YqoXcMiG8u

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 23, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet