Bakanımız Sn. Soylu Muğla Milas'a Bağlı Ören Mahallesi ve Fesleğen Mahallesi'nde Hemşehrilerimizle Bir Araya Geldi

Muğla Milas'a bağlı, Ören Mahallesi ve Fesleğen Mahallesi'nde hemşehrilerimizle bir aradayız.İnşallah el birliğiyle, güç birliğiyle, hep birlikte, bu sürecin de üstesinden geleceğiz pic. twitter. com/uxIvk0cJdP— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 2, 2021.