Bakanımız Sn. Soylu Muğla Marmaris'te Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı
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Bakanımız Sn. Soylu Muğla Marmaris'te Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Bakanımız Sn. Soylu Muğla Marmaris'te Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, @csbgovtr Sn. @murat_kurum, @TCEnerji Sn. @fatih_donmez, @TCTarim Sn. @bekirpakdemirli, @UABakanligi Sn. @akaraismailoglu'nun başkanlıklarında Muğla Marmaris'te Muhtarlarımızla, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/jMLiNAxnPu— T.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, @csbgovtr Sn. @murat_kurum, @TCEnerji Sn. @fatih_donmez, @TCTarim Sn. @bekirpakdemirli, @UABakanligi Sn. @akaraismailoglu'nun başkanlıklarında Muğla Marmaris'te Muhtarlarımızla, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/jMLiNAxnPu

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 11, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Soylu Muğla Marmaris'te Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı - Haberler
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