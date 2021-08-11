Bakanımız Sn. Soylu Muğla Marmaris'te Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, @csbgovtr Sn. @murat_kurum, @TCEnerji Sn. @fatih_donmez, @TCTarim Sn. @bekirpakdemirli, @UABakanligi Sn. @akaraismailoglu'nun başkanlıklarında Muğla Marmaris'te Muhtarlarımızla, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/jMLiNAxnPu— T.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, @csbgovtr Sn. @murat_kurum, @TCEnerji Sn. @fatih_donmez, @TCTarim Sn. @bekirpakdemirli, @UABakanligi Sn. @akaraismailoglu'nun başkanlıklarında Muğla Marmaris'te Muhtarlarımızla, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/jMLiNAxnPu
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 11, 2021
Kaynak: Habermetre