Bakanımız Sn. Soylu Muğla Marmaris'te Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. @bekirpakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. @akaraismailoglu'nun başkanlıklarında Muğla Marmaris'te, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. @bekirpakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. @akaraismailoglu'nun başkanlıklarında Muğla Marmaris'te, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/wLiPxkTeQn
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 10, 2021
Kaynak: Habermetre