Bakanımız Sn. Soylu Muğla Marmaris'te Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. @fatih_donmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. @akaraismailoglu'nun başkanlıklarında Muğla Marmaris'te, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter.