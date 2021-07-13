Bakanımız Sn. Soylu Litvanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Gabrielius Landsbergis ile Bir Araya Geldi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, çalışma ziyareti kapsamında ülkemizde bulunan Litvanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi pic. twitter. com/0JQcS5e79H— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 13, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, çalışma ziyareti kapsamında ülkemizde bulunan Litvanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi pic. twitter. com/0JQcS5e79H
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 13, 2021
Kaynak: Habermetre