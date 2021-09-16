Bakanımız Sn. Soylu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Kutlu Evren ile Bir Araya Geldi
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, resmi çalışma ziyareti kapsamında ülkemizde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Kutlu Evren ile bir araya geldi pic. twitter. com/MOeXgD3boY— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 16, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, resmi çalışma ziyareti kapsamında ülkemizde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Kutlu Evren ile bir araya geldi pic. twitter. com/MOeXgD3boY
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 16, 2021
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