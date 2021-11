Bakanımız Sn. Soylu: Küresel Sorunların Çözümünün Yerelden Beklendiğini Net Şekilde Görüyoruz

Bir ülkenin ve bir şehrin güvenliği, onun komşu ülkesinin ve şehrinin güvenliğinden başlar...

INTERPOL 89. Genel Kurul Toplantısı ve buradaki birlikteliği, dünyanın birliği için bir umut olarak görüyor ve burada alınacak kararların hayırlı olmasını diliyorum https://t. co/p8n9bpjVOa pic. twitter. com/apTbLrMRrr

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 23, 2021 Bakanımız Sn. Soylu, uluslararası kuruluşların uluslararası problemlerde inisiyatif almaları için oluşturulduğunu belirterek, "Ancak bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki küresel sorunların çözümünün yerelden beklendiğini görüyoruz. " dedi.

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında, toplantının Interpol'e, suç ve suçluyla mücadeleye güç katmasını diledi.

Alınacak kararların ve seçilecek yeni yönetimin Interpol ailesine, teşkilata hayırlı olmasını temenni eden Bakanımız Sn. Soylu, şöyle devam etti: "21. yüzyıla girerken 'Milenyum' diyorduk. Ancak üst üste yaşanan birçok krizler, sınır aşan suçlar, vekalet savaşları, iç savaşlar, DEAŞ, PKK, FETÖ gibi bütün dünyayı bambaşka bir sınamaya sokan terör örgütleri bize bu tabiri unutturdu. Ortadoğu'da yaşanan terör ve şiddet, oradaki terör örgütlerinin inanılmaz pervasızca yaşattıkları, trajediler, kararttıkları milyonlarca hayat, uyuşturucunun hem çeşidinin hem de miktarının artması, bize milenyum tabirini unutturdu. Biz 21. yüzyılı 'Milenyum' diye karşılarken terör örgütlerinin maket uçaklı bomba düzenekleri kuracaklarını, göçmenlerin denizlerde ölüme terkedileceğini, bebek cesetlerinin kıyıya vuracağını hayal etmemiştik. Milenyumdan teknolojinin suçu azalttığı bir dünya bekliyorduk. Karşımıza siber suçlar gibi yeni başlıklar, 'Hawala' gibi yeni para gönderme sistemleri çıktı. Milenyumdan yüksek bir medeniyete kapı açmasını beklerken Avrupa'da terör eylemleri, hatta kamyonla bile işlenen maalesef terör eylemleri gördük. Bu ve bunun gibi pek çok gelişme moralimizi bozduğu için olsa gerek, artık milenyum tabirini çok da kullanmıyoruz. "

Türkiye'nin 40 yıldır mücadele ettiği terör örgütü PKK nedeniyle 40 bin can kaybı olduğunu, bir diğer küresel terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ın devlet düzenini kısa sürede sarstığını, PKK ile oluşturulan istikrarsızlığın göç tetiklediğini bunun da dünya demografisini etkilediğini kaydeden Bakanımız Sn. Soylu, FETÖ'nün de Türkiye'de silahlı darbe yapmaya kalktığını anlattı. Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, şöyle devam etti: "Ülkenin başkenti savaş uçaklarıyla bombalandı, masum 251 insan hayatını kaybetti. PKK'nın sadece uyuşturucu ticaretinden 2, 5 milyar dolar gelir elde ettiği ve Avrupa uyuşturucu ticaretini elinde tuttuğu biliniyor. Bizim narkotik birimlerimiz ve dünyadaki birçok narkotik birimi artık uyuşturucuyu kilolarla değil tonlarla yakalıyor. Dolayısıyla milenyum çağından beklediğimiz şekilde gelişme gösteren neredeyse tek konu, suç ve suçlunun ölçeği olmuştur. Artık neredeyse tüm güvenlik sorunları küreseldir, artık neredeyse tüm güvenlik sorunları büyüktür, artık neredeyse tüm güvenlik sorunları geniş çaplı hale gelmiştir. Dünya medeniyeti, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO ve uluslararası kuruluşları, uluslararası problemlerde çözüm için inisiyatif almaları için üretti ancak bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki küresel sorunların çözümünün yerelden beklendiğini, bahsettiğimiz uluslararası kurumların Türkiye'deki futbol terimiyle topa girmediğini veya topu ortada dolaştırdığını net bir şekilde görüyoruz. Tarif etmeye çalıştığım tablo hiçbir ülkenin tek başına çözebileceği bir tablo değildir. Hatta sadece kendi ülkesine yansımalarını bile çözemez. " Parmak İzi ve Fotoğraflar Talep Eden Ülkelerle Paylaşıldı

Interpol'ün beklentileri ve iyimserliklerinin en yüksek olduğu kurumlardan olduğuna, birlikte güzel sonuçlar elde edildiğine değinen Bakanımız Sn. Soylu, "Mesela uluslararası düzeyde aranan bir şahıs 2019 yılında Bulgaristan polisi tarafından yakalanmıştı, bu şahıstan alınan parmak izlerine yönelik arkadaşlarımızın yaptığı çalışma sonucunda bu kişinin 2010-2011 yılında Bitlis'te meydana gelen 5 polis ve 4 sivil vatandaşımızın şehit edildiği, hayatını kaybettiği patlama olayının faili olduğu ortaya çıkmıştı. " ifadelerini kullandı. Üye ülkelerin son 2 yılda ülkelerindeki terör, asayiş ve narkotik olayına karışan bin 37 parmak izini Türkiye'den talep ettiğini kaydeden Bakanımız Sn. Soylu, "Sistemimizde kayıtlı 853 şüpheli şahsın parmak izi ve fotoğrafları talep eden üye ülkelere gönderildi. Kriminal Başkanlığımıza son 2 yıl içerisinde 57 ülkeden 86 terör olayına ve 624 adet narkotik, uyuşturucu, organize ve asayiş suçlarına karışan bin 65 şahsa ait parmak izleri ve fotoğrafları gönderildi. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar sonucunda bu suçlara karışan 418 şüpheli şahsın kimlik tespiti yapıldı ve üye ülkelere bilgisi verildi. Dolayısıyla sistem önemli anlamda sonuçlar üretmektedir. Ancak ifade etmeye çalıştığım, Interpol'den beklentimiz, sadece dosya ve parmak izi paylaşan, bülten çıkaran bir kurum olması değildir. " değerlendirmesini yaptı. Tecrübelerimizle Rehberlik Etmeye Hazırız

Dünyanın pandemi, göç, ekonomik kriz ve enerji krizi ile karşı karşıya olduğunu belirten Bakanımız Sn. Soylu, "Sorunlar küresel ama eğer çözümler yerel olarak üretilirse bilinmesini isterim ki dünyada huzur, güvenlik, kardeşlik, barışın artmasına imkan bulamayabiliriz. " dedi. Asayiş sorunlarının arttığı, kritik krizlerin yükseldiği, ülkelerin ve yönetimlerin, rejimlerin çözüm üretemediği her sistemin kaos üreteceğini ve işin polise kalacağını vurgulayan Bakanımız Sn. Soylu, "Onun için küresel ölçekteki güvenlik meselesine küresel bir vizyon ortaya koyan bir kurum olması, Interpol'ün ana ilkesidir. Türkiye olarak terörle mücadele tecrübemizle yüksek miktarlarda uyuşturucu yakalama tecrübemizle kaçak göç tecrübemizle bu vizyona katkı koymaya, hatta rehberlik etmeye hazır olduğumuzu buradan ifade etmek isterim. " diye konuştu. Katkı verme talebinin tek başına anlamlı olmadığını, bir sinerjiyle karşılık bulması gerektiğini ifade eden Bakanımız Sn. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada umut kırıcı bir trendle karşı karşıya kalıyoruz. Mesela 1996-2016 yılları arasında 20 yılda 100 kırmızı bülten talebimiz reddedilmişken, 2016'dan sonraki 5 yılda 982 kırmızı bülten talebimiz reddedilmiştir. Yine 2010-2016 yılları arasında 20 kırmızı bülten iptal edilmişken, 2016'dan sonraki 5 yılda 374 kırmızı bülten iptal edilmiştir. Bu trend, tecrübe paylaşımı konusunda, küresel güvenliği sağlama, işbirliği konusunda umut verici değildir. İşte bu kongreden beklentilerimizden birisi bu vizyonu geliştirmek, birbirimize güvenmek, buradaki her kurumun ortaya koyduğu her talebin suç ve suçluyla mücadele için olduğuna inanmaktır. " Trafik Kazaları Kaynaklı Can Kayıplarını % 50 Azaltan İki Ülkeden Birisiyiz

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Türkiye'nin maruz kaldığı bütün tehlikelere karşı yüksek bir güvenlik başarısı elde ettiğini, 2016'daki DEAŞ saldırısından bu yana Türkiye'de DEAŞ kaynaklı can ve mal kaybına yola açan herhangi bir terör olayı yaşanmadığını belirterek, "Birleşmiş Milletler'in 2011-2021 arasında trafik kazaları kaynaklı can kayıplarını yüzde 50 azaltan iki ülkeden birisiyiz. Uyuşturucuya bağlı ölümler 2017'de 941'di, bunu geçen yıl itibarıyla 314'e çekmeyi başardık. PKK terör örgütünün ülke içindeki silahlı eleman sayısını 15 binden 180'in altına düşürmeyi başardık. Bugün bu terör örgütünün kilitlenmiş halde olduğunu görüyoruz. Şehirlerimizde evden hırsızlık olaylarının günlük ortalamasını tüm Türkiye genelinde 284'ten 5 yılda 150'ye indirdik. " diye konuştu. "Bir ülkenin ve bir şehrin güvenliği, onun komşu ülkesinin güvenliği ve şehrinin güvenliğinden başlamaktadır. " diyen Sn. Soylu, "Eğer Berlin güvenliyse İstanbul güvenlidir, eğer Şam güvenliyse İstanbul güvenlidir, eğer Bağdat güvenliyse İstanbul güvenlidir, eğer İstanbul güvenliyse New York, Londra, Şangay güvenlidir. " dedi. Ülkelerin birbirine ihtiyacı olduğunu, Interpol'ün de "aynı dili konuşabilen" bir teşkilat olduğunu belirten Bakanımız Sn. Soylu, dünya polis teşkilatlarının omuz omuza olmak zorunda olduğunu vurguladı. Polis teşkilatının demokrasi, hukuk devleti ve rejimlerin koruyucusu olduğuna değinen Bakanımız Sn. Soylu, "Dünyadaki polis teşkilatları birbiriyle ilişkilerini hukuk çerçevesinde kurmuş oldukları bağları kuvvetlendirebilirlerse suça ve suçluya aman vermezler, suçu ve suçluyu engellerler. Ülkelerin kendi aralarındaki boşluktan çıkan bir takım sınır aşan suçlar yüz bulamazlar, şımaramazlar, hayat bulamazlar ve üreyemezler. " ifadelerini kullandı. Bakanımız Sn. Soylu, görev süresindeki yönetimi dolayısıyla Interpol Başkanı Kim Jong Yang'a teşekkür ederek genel kurulun hayırlı olmasını diledi. FETÖ'nün Sadece Bir Terör Örgütü Olmadığını İfade Ediyoruz

Interpol 89. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından kongre merkezindeki stantları ziyaret eden Bakanımız Sn. Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, genel kurulun geçen yıl salgın nedeniyle yapılamadığını kaydetti. 161 ülke, 16 bakan ve 18 uluslararası kuruluşun katıldığı genel kurulun uluslararası anlamda en önemli toplantılardan biri olduğu, katılımcıların organizasyondan ve Türkiye'nin ev sahipliğinden memnun kaldığını belirten Sn. Soylu, "Sayın cumhurbaşkanımız da biraz önce video konferansla toplantıya katıldılar. ve sayın cumhurbaşkanımız da İnterpol ve uluslararası polis teşkilatları, dünyanın güvenliği ve karşı karşıya kaldığımız sınamalar ve bu sınamalar karşısında polisin ortaya koyacağı, halka vereceği güven çerçevesinde buradaki tüm misafirlerimize, 661 katılımcıya mesaj verdi. " diye konuştu. Bakanımız Sn. Soylu, bir gazetecinin, suçluların iadesiyle ilgili çalışma olup olmayacağını sorması üzerine, bu konuda yapılacak birebir görüşmelere de değinerek, şunları söyledi: "Özellikle FETÖ olayından sonra maalesef Interpol bizim kırmızı bülten taleplerimizi kabul etmiyor. Tüm başvurularımızı reddetti. Bunun uluslararası bir tavır olduğunu tahmin etmek tabii ki güç değil. Bu toplantıyı da fırsat bilerek birçok ikili görüşmemiz var, hem sayın başkan hem genel sekreter hem de diğer delegeler ve diğer ülkelerin bakanları nezdinde. Bu girişimlerimizi burada tekrar hatırlatıyor ve nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızı, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehlikenin sadece kendisine ait bir tehlike olmadığını, FETÖ'nün sadece bir terör örgütü olmadığını, aynı zamanda bir istihbarat örgütü olduğunu burada ifade ediyoruz ve inanıyorum ki bir netice alacağız. "

