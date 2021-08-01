Bakanımız Sn. Soylu Konya'da Elim Bir Şekilde Katledilen Ailemizin Yakınlarına Taziye Ziyaretinde Bulundu
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Bakanımız Sn. Soylu Konya'da Elim Bir Şekilde Katledilen Ailemizin Yakınlarına Taziye Ziyaretinde Bulundu

Bakanımız Sn. Soylu Konya'da Elim Bir Şekilde Katledilen Ailemizin Yakınlarına Taziye Ziyaretinde Bulundu
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Konya'da, elim bir şekilde katledilen ailemizin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim, vefat edenlere rahmet, ailemizin yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin inşallah...Güvenlik güçlerimizle birlikte, sonuna kadar, bu olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz pic. twitter.

Konya'da, elim bir şekilde katledilen ailemizin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim, vefat edenlere rahmet, ailemizin yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin inşallah...

Güvenlik güçlerimizle birlikte, sonuna kadar, bu olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz pic. twitter. com/4da5N3jmo4

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 31, 2021

Kaynak: Habermetre

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