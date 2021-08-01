Bakanımız Sn. Soylu Konya'da Elim Bir Şekilde Katledilen Ailemizin Yakınlarına Taziye Ziyaretinde Bulundu

Konya'da, elim bir şekilde katledilen ailemizin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim, vefat edenlere rahmet, ailemizin yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin inşallah...Güvenlik güçlerimizle birlikte, sonuna kadar, bu olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz pic. twitter.