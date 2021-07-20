Bakanımız Sn. Soylu Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Ekiplerimiz ile Polis ve Jandarma'mızın Kurban Bayramı'nı Tebrik Etti
Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza Ekiplerimiz ile Polis ve Jandarma'mızın #KurbanBayramı'nı tebrik ettik ???? pic. twitter. com/oq53WhdqsP— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 20, 2021.
Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza Ekiplerimiz ile Polis ve Jandarma'mızın #KurbanBayramı'nı tebrik ettik ???? pic. twitter. com/oq53WhdqsP
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 20, 2021
Kaynak: Habermetre