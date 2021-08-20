Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu İnebolu'ya Bağlı Evrenye Dibek Köyü'nde Zeytin Dalı Harekâtı Şehidimiz Arif Demirel'in Kabrini Ziyaret Etti
Her Şehit, bir bayraktır.
Her Şehit, bir bayraktır... . Vatan toprağı üzerinde sonsuza dek dalgalanacak...
Kastamonu İnebolu'ya bağlı Evrenye Dibek Köyü'nde, Zeytin Dalı Harekatı Şehidimiz Arif Demirel'in kabrini ziyaret ettik.
Rabbim, Şehidimizin makamını ali eylesin... pic. twitter. com/6N5EDezMb1
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 20, 2021
Kaynak: Habermetre