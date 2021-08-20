Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu İnebolu'ya Bağlı Evrenye Dibek Köyü'nde Zeytin Dalı Harekâtı Şehidimiz Arif Demirel'in Kabrini Ziyaret Etti
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Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu İnebolu'ya Bağlı Evrenye Dibek Köyü'nde Zeytin Dalı Harekâtı Şehidimiz Arif Demirel'in Kabrini Ziyaret Etti

Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu İnebolu'ya Bağlı Evrenye Dibek Köyü'nde Zeytin Dalı Harekâtı Şehidimiz Arif Demirel'in Kabrini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Her Şehit, bir bayraktır.

Her Şehit, bir bayraktır... . Vatan toprağı üzerinde sonsuza dek dalgalanacak...

Kastamonu İnebolu'ya bağlı Evrenye Dibek Köyü'nde, Zeytin Dalı Harekatı Şehidimiz Arif Demirel'in kabrini ziyaret ettik.

Rabbim, Şehidimizin makamını ali eylesin... pic. twitter. com/6N5EDezMb1

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 20, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu İnebolu'ya Bağlı Evrenye Dibek Köyü'nde Zeytin Dalı Harekâtı Şehidimiz Arif Demirel'in Kabrini Ziyaret Etti - Haberler
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