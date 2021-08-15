Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu'da Yaşanan Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Hemşehrilerimizin Cenaze Törenine Katıldı
Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden hemşehrimiz Selma Göçmen ile kızları Aynur ve Aysu'yu; Beldeğirmeni Köyü'nde Hakk'a uğurladık.
Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden hemşehrimiz Selma Göçmen ile kızları Aynur ve Aysu'yu; Beldeğirmeni Köyü'nde Hakk'a uğurladık.
Rabbim, ailelerine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Makamları ali olsun inşallah pic. twitter. com/DIDIVRbemw
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 15, 2021
Kaynak: Habermetre