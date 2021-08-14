Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu'da Yaşanan Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Hemşehrilerimizin Cenaze Törenine Katıldı
Sel felaketinde hayatını kaybeden hemşehrilerimiz Fatma Genç, Mustafa Şener, Melek Şensoy ve Cemil Gündüz'ü, Kastamonu Bozkurt Merkez Mezarlığı'nda Hakk'a uğurluyoruz.
Sel felaketinde hayatını kaybeden hemşehrilerimiz Fatma Genç, Mustafa Şener, Melek Şensoy ve Cemil Gündüz'ü, Kastamonu Bozkurt Merkez Mezarlığı'nda Hakk'a uğurluyoruz.
Rabbim, makamlarını ali eylesin inşallah pic. twitter. com/xahkjfWZYo
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 14, 2021
Kaynak: Habermetre