Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu'da Yaşanan Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Hemşehrilerimizin Cenaze Törenine Katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu'da Yaşanan Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Hemşehrilerimizin Cenaze Törenine Katıldı

Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu'da Yaşanan Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Hemşehrilerimizin Cenaze Törenine Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Sel felaketinde hayatını kaybeden hemşehrilerimiz Fatma Genç, Mustafa Şener, Melek Şensoy ve Cemil Gündüz'ü, Kastamonu Bozkurt Merkez Mezarlığı'nda Hakk'a uğurluyoruz.

Sel felaketinde hayatını kaybeden hemşehrilerimiz Fatma Genç, Mustafa Şener, Melek Şensoy ve Cemil Gündüz'ü, Kastamonu Bozkurt Merkez Mezarlığı'nda Hakk'a uğurluyoruz.

Rabbim, makamlarını ali eylesin inşallah pic. twitter. com/xahkjfWZYo

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 14, 2021

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Ziya Selçuk Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Bülent Ersoy Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu'da Yaşanan Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Hemşehrilerimizin Cenaze Törenine Katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 19:31:51. #1.14#

title