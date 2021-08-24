Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'tan Videokonferans Yöntemiyle Ankara'da Gerçekleştirilen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na Başkanlık Etti

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Kastamonu Bozkurt'tan videokonferans yöntemiyle, Ankara'da gerçekleştirilen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık ediyor pic. twitter. com/9sHbxYPl5B— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 24, 2021.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Kastamonu Bozkurt'tan videokonferans yöntemiyle, Ankara'da gerçekleştirilen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık ediyor pic. twitter. com/9sHbxYPl5B

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 24, 2021

Kaynak: Habermetre