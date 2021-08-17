Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'tan Videokonferans Yöntemiyle Ankara'da Gerçekleştirilen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na Başkanlık Etti

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Kastamonu Bozkurt'tan, videokonferans yöntemiyle, Ankara'da gerçekleştirilen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık ediyor pic. twitter. com/uYFilkhKoG— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 17, 2021.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Kastamonu Bozkurt'tan, videokonferans yöntemiyle, Ankara'da gerçekleştirilen Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık ediyor pic. twitter. com/uYFilkhKoG

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 17, 2021

Kaynak: Habermetre